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В эти выходные в Симферополе очередная сельхозярмарка
Фото: rk.gov.ru

В эти выходные в Симферополе очередная сельхозярмарка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 20:57 26.03.2021

27 и 28 марта в Симферополе состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов.

По его информации, ярмарки реализуются министерством сельского хозяйства РК с целью организации доступности широкого ассортимента продуктов по ценам, в среднем, на 15-20% ниже рыночных.

На ярмарке будет представлена высококачественная продукция крымских аграриев, в том числе, товары производства крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, — отметил Олег Симонов. — Все мероприятия будут проводиться с условием соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

В Симферополе ярмарочные мероприятия будут проходить в субботу — 27 марта, 10 и 24 апреля, 8 и 22 мая на следующих площадках:

— ул. Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»);

— ул. Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

— ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд).

А также в воскресенье — 28 марта, 11 и 25 апреля, 23 мая торговые площадки будут работать по адресам:

— ул. Крымской весны, 31, микрорайон Каменка;

— ул. Ракетная, 10.

Работать торговые точки будут 7:00 до 14:00.

В эти выходные в Симферополе очередная сельхозярмарка

В эти выходные в Симферополе очередная сельхозярмарка

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