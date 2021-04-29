В этом году «Балаклавский ринг» собрал 180 боксеров – крымчан и севастопольцев

В Севастополе, на ринге спортивной школы №7 стартовал традиционный юношеский турнир по боксу «Балаклавский ринг», памяти мастера спорта по боксу, судьи международной категории AIBA, бывшего командира подводной лодки, капитана 1-го ранга Валерия Ивановича Колотко.

В Федерации бокса Севастополя напомнили:

История соревнований берёт своё начало с 2001 года, когда по инициативе мастера спорта Олега Тюрина была проведена матчевая встреча Балаклава — Севастополь. В последующие годы «Балаклавский ринг» собирал под свои знамёна юных боксёров России, Украины, Молдавии и всегда среди главных идейных вдохновителей состязаний и его участников был Валерий Колотко. В 2009 году, после безвременной кончины Валерия Ивановича, было решено увековечить память о нём в названии турнира.

В этом году в Балаклаву приехали 180 боксёров из Севастополя, Симферополя, Алушты, Ялты, Бахчисарая, Евпатории, Гаспры, Алушты – всего 22 команды. Севастополь на турнире представляют спортсмены СШОР 4, СШОР 8, СШ 7 и ДЮК «Молодость» Городского центра спортивных и социальных программ. Соревнования проводятся среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

В торжественном открытии турнира приняли участие: сенаторы от Крыма и Севастополя Ольга Ковитиди и Сергей Колбин, заместитель председателя Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, глава Балаклавского МО Евгений Бабошкин, президент Федерации бокса Севастополя Ленур Курсеитов, первый вице-президент Федерации бокса Севастополя, лидер СРОО «Доброволец» Дмитрий Голиков, представители спортивной общественности, Черноморского флота.

Главный судья соревнований – судья международной категории АИБА, мастер спорта Денис Тюрин. Финалы «Балаклавского ринга» — 30 апреля.

Фото: Федерация бокса Севастополя, видео: В.Илларионов.