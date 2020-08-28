В этом году мероприятия акции «Белый цветок» пройдут в трёх городах Крыма

В этом году основные мероприятия благотворительной акции «Белый цветок» пройдут в Керчи, Симферополе и Феодосии.

Мероприятия акции в Симферополе и Феодосии пройдут 19 сентября. В Керчи в этом году 26 сентября будет организована финальная концертная площадка, где для зрителей представят театрализованный пролог, посвященный семье императора Николая II, а также состоятся выступления творческих коллективов города, артистов и коллективов Крымской государственной филармонии, Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота, Севастопольского театра танца Вадима Елизарова, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

СПРАВКА. Впервые «День Белого цветка» прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Целью мероприятия был сбор средств на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали горожанам купить цветы — живые или искусственные — по цене, которую назначали сами покупатели. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей. В наше время традиция постепенно возрождается и «День Белого цветка» проходит во многих городах России. В Крыму праздник возрожден в 2005 году в Ялте. Проведение акции дает возможность собрать средства для оказания всесторонней медико-социальной поддержки детям с тяжелыми заболеваниями, а также оказать адресную помощь нуждающимся.