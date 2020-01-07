В этом году в Крыму будут часто вспоминать о Боспорском царстве

В 2020 году в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к 2500-летию основания Боспорского царства. Об этом сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

В рамках глобального туристического и просветительского проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» в будущем году в Москве, Сочи, Севастополе, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области будут организованы культурные, научные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году проект «Золотое кольцо Боспорского царства» был удостоен престижной международной премии National Geographic Traveler’s Award за вклад в развитие культурно-познавательного туризма в России и на международном уровне.

По итогам 2019 года глобальный туристический маршрут посетило более полутора миллиона туристов из России, а также из Словении, Австрии, Германии, Японии, Китая и других стран.

В 2020 году туристов ткже ожидает немало интересно. В Керчи пройдет фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», на Кубани — исторические реконструкции, в том числе воссоздание гладиаторских боев и набега амазонок. В Азове и Танаисе пройдут научные мероприятия. Запланировано также проведение международного археологического форума «Античное наследие России». В нем будут участвовать ученые Греции, Франции, Германии и других стран.

СПРАВКА: в VII-V вв. до н. э. на побережье Черного и Азовского морей во время Великой греческой колонизации возникли греческие полисы. Около 480 г. до н.э. на берегах Керченского пролива пришла к власти династия Археанактидов, их преемники Спартокиды с конца V в. до н.э. начали подчинение разрозненных греческих полисов, расположенных по обоим берегам Керченского пролива, а затем и части местных племен. Так окончательно сформировалось Боспорское царство, которое просуществовало тысячу лет.