В этом году в Крыму уже высадили 377 гектаров плодовых деревьев

С начала 2020 года в Крыму заложено 377 гектаров многолетних плодовых насаждений. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его словам, увеличению площади крымских садов способствует систематическая господдержка: на 2020 год она составит 493,6 млн. рублей.

На сегодня минсельхоз Крыма распределил 161 млн. рублей господдержки на увеличение площади крымских садов. Под закладку многолетних насаждений подготовлено почвы на площади 1215,1 гектаров, в том числе под плодовые – 1072,5 гектаров, под эфиромасличные – 132 гектара, под ягодные кустарниковые – 10,6 гектаров. На сегодня заложено 377 гектаров многолетних плодовых насаждений, – уточнил Андрей Рюмшин.

Вице-премьер также подчеркнул, что всего в этом году планируется заложить 2045 гектаров многолетних насаждений.