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В южнобережной Алупке ведется ремонт дороги на шоссе Свободы

В южнобережной Алупке ведется ремонт дороги на шоссе Свободы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:13 08.10.2021

В южнобережной Алупке идет ремонт дорожного покрытия шоссе Свободы и Больничного тупика. Уже отремонтированы улицы Западная, Приморская, а также Южнобережный спуск и переулок  Приморский.

Шоссе Свободы требовало капитального ремонта уже многие годы, тем более она имеет большое социальное значение, на ней находятся, в том числе школа №2, подразделение ФМБА и Скорой помощи. Благодарю руководство Республики и города за внимание к этому вопросу, — рассказал руководитель Алупкинского территориального органа Илья Макаров.

В южнобережной Алупке ведется ремонт дороги на шоссе Свободы

Все работы проходят в соответствии с графиком. На данный момент завершается снятие старого дорожного полотна, после будет произведена укладка выравнивающего слоя, установка тротуарного камня и укладка самого асфальтного покрытия. Кроме того,  на данном участке проводится капитальный ремонт подпорной стены, разрушенной еще в 2018 году.

В южнобережной Алупке ведется ремонт дороги на шоссе Свободы

На участке работают 29 человек, 14 единиц техники, 6 самосвалов и 3 экскаватора.

В южнобережной Алупке ведется ремонт дороги на шоссе Свободы

В южнобережной Алупке ведется ремонт дороги на шоссе Свободы

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