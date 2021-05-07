В канун 9 Мая в «Артеке» прошла реконструкция «Фронтовой полигон»

«Фронтовой полигон» – проект по исторической реконструкции военного быта и технического обеспечения фронта – развернулся в «Артеке» в майские победные дни. Более двух с половиной тысяч артековцев из 79 российских регионов прониклись атмосферой героического времени – прошли импровизированный «Курс молодого бойца», попробовали кашу на «Полевой кухне», спели красивые и патриотичные песни военных лет. 6 мая событие посетил командир армейского корпуса Черноморского флота, генерал-майор Денис Лямин.

В мае «Артек» становится одной из главных детских площадок страны, где проходят образовательные, спортивные, волонтерские, творческие и мемориальные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Историческая реконструкция «Фронтовой полигон» развернулась 6 и 7 мая в парке комплекса лагерей «Горный». В этом году ее поддержали друзья и партнёры детского центра – Фонд социально-культурных инициатив, Молодежная Морская Лига, Росгвардия, Пограничное управление ФСБ по Республике Крым, МЧС России по Республике Крым и Черноморский флот ВМФ России.

6 мая вместе с артековцами участие в событии принял командир армейского корпуса Черноморского флота, генерал-майор Денис Лямин. Гость осмотрел площадки «Фронтового полигона», вместе с ребятами стал зрителем показательных выступлений кадетов, спортсменов-единоборцев и бойцов подразделения разведки армейского корпуса ЧФ.

Патриотическое воспитание молодежи – залог нашей крепости, залог развития нашей страны. В «Артеке» дух патриотизма в воздухе витает. Это очень здорово и важно для нашего государства. Те мальчишки, которые сегодня участвуют в артековской смене, через несколько лет придут в ряды флота, и от того, какими мужчинами они вырастут, зависит наше будущее, – отметил Денис Лямин.

В рамках «Фронтового полигона» также работали площадки строевой подготовки и военно-полевой медицины, выставка военной техники и полевая почта. С концертной поляны звучали фронтовые песни, а с полевой кухни доносился аромат горячей каши. На разных локациях полигона артековцы примерили снаряжение военных лет, совершили «марш-бросок» по непростому туристическому маршруту и написали письма ветеранам. Многие впервые попробовали передать сообщение с помощью семафорной азбуки, оказать помощь пострадавшему в полевых условиях, сложить символические «фронтовые треугольники»…

По словам ребят, это помогло им стать ближе к своим прадедам и ко всем, кто жил в военные годы.

Мой прадед Овчинников Григорий Тихонович воевал в Крыму. В 1943 году получил ранение, выжил и вернулся домой. Я каждый год участвую в «Бессмертном полку» в память о нем. И это 9 Мая буду рад отметить на крымской земле, в «Артеке», – поделился Владимир Овчинников из Майкопа. – Важно хранить память и не забывать о прошлом, чтобы не допустить ошибок в будущем. Мы сегодня участвуем в полевом концерте с песней «Кукушка». Это очень волнительно! – рассказала Даша Пашнина из Челябинска. – «Фронтовой полигон» помогает настроиться на празднование 9 Мая. День Победы – один из моих любимых праздников. Хоть его и называют «праздник со слезами на глазах», для меня он солнечный и светлый. Такие мероприятия как «Фронтовой полигон» должны устраивать повсеместно. Это интересно, познавательно, заставляет задуматься. Трогает и сердце, и душу, – считает Екатерина Мельникова из Брянска. – Пока жива память, войны можно избежать, и многое зависит от нашего поколения.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».