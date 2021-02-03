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 В «Карту автомобильных дорог» Крыма внесен новый раздел «Расчистка рек»

В «Карту автомобильных дорог» Крыма внесен новый раздел «Расчистка рек»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:39 03.02.2021

Подраздел входит в нацпроект «Экология».

Региональный проектный офис Республики Крым внес новый раздел «Расчистка рек» на онлайн «Карту автомобильных дорог», в котором указаны участки, где проходят работы по расчистке русел рек и ручьёв. Данный раздел отображает мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Ознакомиться с полной информацией можно по ссылке.

Напоминаем, что расчистка русла реки Отуз и ручья Кизилташский начата в конце 2020 года (вырубка кустарника, сбор листвы, веток, бытовых отходов и горных пород для последующей сортировки, переработки и вывоза на полигон ТКО). Кроме того, в 2021 году будут очищены русла реки Салгир с притоками. В текущем году протяженность по расчистке русел рек будет осуществлена не менее чем 25 километров. Общий объём предусмотренных средств составляет 16,7 млн. рублей.

В «Карту автомобильных дорог» Крыма внесен новый раздел «Расчистка рек»

По информации Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В «Карту автомобильных дорог» Крыма внесен новый раздел «Расчистка рек»

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