 В «Карту автомобильных дорог» Крыма внесен новый раздел «Расчистка рек»

Подраздел входит в нацпроект «Экология».

Региональный проектный офис Республики Крым внес новый раздел «Расчистка рек» на онлайн «Карту автомобильных дорог», в котором указаны участки, где проходят работы по расчистке русел рек и ручьёв. Данный раздел отображает мероприятия, направленные на реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Ознакомиться с полной информацией можно по ссылке .

Напоминаем, что расчистка русла реки Отуз и ручья Кизилташский начата в конце 2020 года (вырубка кустарника, сбор листвы, веток, бытовых отходов и горных пород для последующей сортировки, переработки и вывоза на полигон ТКО). Кроме того, в 2021 году будут очищены русла реки Салгир с притоками. В текущем году протяженность по расчистке русел рек будет осуществлена не менее чем 25 километров. Общий объём предусмотренных средств составляет 16,7 млн. рублей.

По информации Главного управления по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).