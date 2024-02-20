Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В каталог лучших практик социального предпринимательства в Севастополе вошли шесть проектов
актуально в республике
В каталог лучших практик социального предпринимательства в Севастополе вошли шесть проектов

В каталог лучших практик социального предпринимательства в Севастополе вошли шесть проектов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:31 20.02.2024

В Севастополе состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Шесть проектов севастопольских предпринимателей вошли в каталог лучших практик социального предпринимательства в городе.

Межрегиональный этап состоится в апреле 2024 года. Его участниками станут победители региональных этапов в каждой из восьми основных и одной специальной номинации. Проекты пройдут ещё один этап заочной оценки на платформе конкурса, её проведут победители прошлого сезона и межрегиональные эксперты в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в сфере развития некоммерческих организаций, имеющие опыт экспертной оценки.

Социальные предприниматели города активно реализуют свои проекты в Севастополе. Уверена, на межрегиональном этапе они также достойно представят свои проекты и окажутся среди лучших, потому что они этого достойны, — отметила директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

Организатор конкурса – Минэкономразвития России. Региональный этап прошёл на базе центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Узнайте больше:  В Севастополе почтили память участников боевых действий, исполнявших свой долг за пределами Отечества

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.