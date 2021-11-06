В керченском Комсомольском парке стартовали восстановительные работы

В керченском Комсомольском парке полным ходом идет благоустройство. По поручению главы администрации Керчи Святослава Брусакова работы должны быть выполнены за 2 недели.

В парке уже разобрана и будет уложена заново просевшая тротуарная плитка. Здесь также приведут в порядок малые архитектурные формы, удалят с них надписи. Параллельно будет отремонтирована вентиляционная шахта сухого фонтана и выполнен косметический ремонт копии Крымского моста. В обновленном и приведенном в порядок парке также высадят туи.

Фото: администрация Керчи.