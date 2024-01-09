В Керчи действует традиционная выставка «Новогодний вернисаж»

В Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника представлена традиционная выставка «Новогодний вернисаж», собравшая произведения керченских художников разных возрастов, жанров, направлений, стилей живописи, прикладного искусства и скульптуры.
Экспозицию выставки составляют свыше 60 работ, созданных Валентином Полюшкиным, Алексеем Дегтяруком, Романом Третьяковым, Иваном и Ольгой Каракуль, Анастасией Калюжной, Светланой Борозенцевой, Ириной и Татьяной Пахуцкими, Виктором Щесняком и другими. Это зимние пейзажи, рождественские натюрморты, абстрактные полотна, нетканые гобелены, декоративные панно, скульптурные композиции. Музыкальным дополнением открытия выставочного проекта стали выступления учащихся и педагогов Детской музыкальной школы №1, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.
Выставка «Новогодний вернисаж» гармонично соединена в единое целое с выставкой винтажных аксессуаров «Карнавал новогодних игрушек» керченского коллекционера Евгения Романенко.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы – Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник
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