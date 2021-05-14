В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

На ремонт дорог в Керчи выделено 370 млн. 743 тыс. 502 рубля. Согласно соответствующему распоряжению Главы РК Сергея Аксёнова, единым подрядчиком по госконтракту на выполнение строительно-монтажных работ назначено ООО «Региональная строительная компания-Юг». Заказчиком выступает казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым». При этом в тексте документа указано, что предельный срок, на который заключается контракт — 30 сентября текущего года.

Распоряжение

Отметим, что «РСК-Юг» уже работает в Керчи. Ремонт дорог – в самом разгаре. По информации администрации Керчи, всего будет отремонтировано более 20 км дорожного полотна. В первой половине текущего года в нормативное состояние приведут участки дорог на 13 улицах города.

На многих объектах ремонт уже набрал обороты. Сейчас работы активно ведутся на ул. Фестивальной, ул. Студенческой, ул. Всесоюзной, на дороге, ведущей к медицинскому колледжу им Г. Петровой, ул. Макарова, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Так, с использованием спецтехники проводится фрезерование, укладка выравнивающего слоя, затем нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановление тротуаров. После завершения работ уже на всех участках дорожной сети будет нанесена дорожная горизонтальная разметка.

Фото: администрация Керчи.