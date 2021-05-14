Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

crimeapress_news

капитал
В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:21 14.05.2021

На ремонт дорог в Керчи выделено 370 млн. 743 тыс. 502 рубля. Согласно соответствующему распоряжению Главы РК Сергея Аксёнова, единым подрядчиком по госконтракту на выполнение строительно-монтажных работ назначено ООО «Региональная строительная компания-Юг». Заказчиком выступает казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым». При этом в тексте документа указано, что предельный срок, на который заключается контракт — 30 сентября текущего года.

Распоряжение

В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

Отметим, что «РСК-Юг» уже работает в Керчи. Ремонт дорог – в самом разгаре. По информации администрации Керчи, всего будет отремонтировано более 20 км дорожного полотна. В первой половине текущего года в нормативное состояние приведут участки дорог на 13 улицах города.

На многих объектах ремонт уже набрал обороты. Сейчас работы активно ведутся на ул. Фестивальной, ул. Студенческой, ул. Всесоюзной, на дороге, ведущей к медицинскому колледжу им Г. Петровой, ул. Макарова, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин. 

В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

Так, с использованием спецтехники проводится фрезерование, укладка выравнивающего слоя, затем нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановление тротуаров. После завершения работ уже на всех участках дорожной сети будет нанесена дорожная горизонтальная разметка.

В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

Фото: администрация Керчи.

 

 

В Керчи дороги отремонтируют за 370 миллионов рублей

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.