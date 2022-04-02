В Керчи готовят патриотический автомоопробег

В Керчи состоится автомотопробег ко Дню освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили организаторы акции, пробег состоится 10 апреля с 10 до 12 часов.

Приглашаем керчан и гостей города присоединиться к пробегу! Сбор: с 9:00 на парковке Морвокзала. Порядок построения: мотоциклы, после — автомобили. Приветствуются флаги России, Крыма, Керчи, Знамя Победы, — рассказали организаторы автомотопробега.

Маршрут движения: морской вокзал – ул. Кирова – ул. Еременко – кольцо на автовокзале – ул. Гайдара – ул. Мирошника – Воинское кладбище (возложение цветов) – ул. Мирошника – ул. Еременко – ул. Горького – гагаринское кольцо – ул. Гагарина – Аджимушкайское шоссе – Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен (возложение цветов) — Аджимушкайское шоссе – ул. Гагарина – ул. Горького – ул. Еременко – ул. Кирова – Адмиралтейский проезд – ул. Свердлова – Камыш-Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Орджоникидзе – Шоссе Героев Эльтигена – Мотобот.

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