В Керчи и Симферополе пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2021»

С 26 по 28 августа в городе-Герое Керчи состоится Международный военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятия будут проходить ежедневно, с 11 до 19 часов, на городской набережной, а также на площади Ленина (статический показ техники и стрелкового оружия).

В программе форума:

кспозиция вооружения, военной и специальной техники береговых и сухопутных войск. Демонстрация образцов стрелкового вооружения и экипировки;

динамический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны Российской Федерации:

концертные выступления группы «Бастион», военного оркестра отдельной бригады разведки, оркестра Росгвардии (г. Керчь), творческих коллективов и исполнителей клубных учреждений Керчи.

Вход на мероприятия свободный. Наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции обязательны, — отметили организаторы форума.

Мероприятия форума запланированы также в городе-Герое Севастополе и Симферополе.

Уточняется, что площадкой в крымской столице (где форум пройдет впервые) станет аэродром «Заводское». Здесь будут продемонстрированы тактические приемы современного боя, в том числе действия тактического воздушного десанта на вертолетах Ми-8. Кроме того, будут представлены возможности танка Т-72Б3, стоящего на вооружении соединения береговой обороны армейского корпуса, и беспилотного летательного аппарата «Элерон-3».

В период работы площадок форума будут организованы военно-спортивные кластеры, выступления творческих коллективов города и воинских частей ЧФ. Кроме того, в каждом городе будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности всем посетителям рекомендовано находиться в медицинских защитных масках, а в местах общественного питания, проведения мероприятий форума – соблюдать социальную дистанцию.