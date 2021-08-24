На форуме «Армия-2021» в Севастополе покажут «Танковый вальс» и не только его

Динамический показ техники, в рамках которого планируется демонстрация авиации, «Танковый вальс» и историческая реконструкция с участием техники времен Великой Отечественной войны, а также экскурсии на боевые корабли планируются в Севастополе во время форума «Армия-2021». Об этом сообщил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

По его словам, в этом году форум пройдет на четырех площадках: в городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, а также впервые в Симферополе.

Безусловно, самым зрелищным элементом форума на всех площадках станет динамический показ боевых возможностей военной техники. Для зрителей военнослужащие Черноморского флота и армейского корпуса продемонстрируют тактические приемы современного боя с применением армейской авиации. Программа динамического показа по сравнению с прошлым годом значительно обновлена новыми эпизодами, демонстрирующими действия разведывательно-диверсионных групп, береговой ударной группы при нанесении ракетного удара, исполнения экипажами танков Т-72Б3М «Танкового вальса». Впервые в ходе динамического показа спланирована историческая часть, демонстрирующая знаковые события в истории города Севастополя с проведением реконструкций и показом техники времен Великой Отечественной войны, — отметил Осипов.

Командующий уточнил, что в зонах статического показа будут представлены десятки единиц современного вооружения и техники. Посетители форума смогут рассмотреть, как снаружи, так и внутри танки Т-72Б3М, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Рысь», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, артиллерию малой и большой мощности, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также множество других образцов вооружения и военной техники.

Кроме того, все желающие смогут посетить статический показ кораблей флота, который будет организован на причале морского вокзала Севастополя.

Знаковым событием форума и для Черноморского флота в целом станет торжественное вручение боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Реликвии будут переданы музею-заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя, Керченскому музею истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Феодосийскому краеведческом музею древностей и Крымскому историко-краеведческому музею, — добавил командующий ЧФ РФ.

Он также подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом особое внимание уделено санитарно-противоэпидемическим мерам. К участию в форуме будут допускаться лица, имеющие иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания, либо с отрицательными результатами обследования на COVID-19 методом ПЦР. На площадках форума будут организованы термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук.