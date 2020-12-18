В Керчи идет подготовка к строительству многоуровневой транспортной развязки

В Керчи, на пересечении улицы Буденного и шоссе Героев Сталинграда ведутся работы по демонтажу старого путепровода.

Чтобы приступить к демонтажу основной части пролетных строений, строителям необходимо убрать действующую газовую трубу, которая пролегает вдоль всей эстакады и снабжает газом близлежащие микрорайоны. В свою очередь, прежде чем убрать этот участок газопровода, нужно построить новый, чтобы не прекращать газоснабжение жилых домов. По поручению генерального подрядчика ООО «РСК-ЮГ» проектно-монтажная компания из Саратова, которая зарекомендовала себя при строительстве крупных объектов, в том числе автоподходов к Крымскому мосту, выполняет работы по переустройству инженерных коммуникаций, попавших в зону строительства транспортной развязки, в частности, газопровода среднего давления. На данный момент строители находятся на финальном этапе переустройства газопровода. Выполнено 90 % от общего объема работ, а пробный пуск газа по новому участку планируется осуществить после Нового года, — сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Он объяснил, что со слов подрядчика, основная проблема, с которой пришлось столкнуться при проведении земляных работ, — заболоченность местности, но на сроках исполнения поставленных задач это обстоятельство существенно не отразится.

Одновременно начат демонтаж балочных перекрытий старого путепровода, для чего в Керчь был доставлен специальный кран, способный поднимать крупногабаритные конструкции. В настоящее время демонтированы элементы мостового полотна. По словам подрядчика, если после новогодних праздников будет перенесен газопровод, то сам мост полностью будет демонтирован к началу февраля.

По информации Сергея Бороздина, в начале января строители приступят к переносу высоковольтной линии электропередач, для чего сейчас производится изготовление специальных монолитных бетонных опор.

Новая транспортная развязка позволит в будущем избежать извечных пробок на железнодорожном переезде, значительно улучшит сообщение центра города с его южной частью, — подытожил глава администрации города.

Окончание строительства транспортной развязки намечено на 2022 год. Этот масштабный проект реализуется в рамках расширенной Федеральной целевой программы по развитию Республики Крым.

Фото: администрация Керчи.