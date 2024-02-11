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В Керчи идёт масштабная информационная акция «Осторожно, мошенник!»

В Керчи идёт масштабная информационная акция «Осторожно, мошенник!»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:01 11.02.2024

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Осторожно мошенник!» керченские полицейские продолжают информационно-разъяснительную работу с населением города.

В этот раз сотрудники уголовного розыска обратились к прохожим на одной из главных улиц города с призывом быть бдительными с незнакомыми людьми, которые посредством телефона, либо интернета пытаются узнать личную информацию. Раздавая профилактические памятки оперуполномоченные полиции рассказали о новых схемах мошенничества и на конкретных примерах объяснили, как можно уберечь себя от преступных посягательств злоумышленников, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой мошенников, категорически нельзя совершать каких-либо действий с банковской картой по указанию третьих лиц, сообщать реквизиты своего банковского счета, код карты, пин-код, срок действия карты. Не соглашайтесь на предоплату или размен денежных средств при покупке/продаже товара через интернет-объявления. Скажем вместе мошенникам «Нет»!

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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