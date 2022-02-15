В Керчи инвестор обустраивает эко-ферму по выращиванию осетровых

В Керчи началась реализация инвестпроекта эко-фермы по выращиванию осетровых рыб. Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. Объем инвестиций составит порядка 94 млн рублей.

К 2023 году предприятие планирует производить 25 тонн рыбы осетровых пород в год. Инвестпроект предусматривает создание уникального комплекса по разведению осетровых. Рыба будет выращиваться в установках замкнутого водоснабжения, — уточнила врио министра.

Алиме Зарединова также отметила, что современное хозяйство построит здание ангарного типа.

В нем будут располагаться бассейны, а также система очистки воды с плотностью содержания рыбы – до 100 кг на кв. метр. Планируемые к выращиванию осетровые рыбы: белуга, осетры (русский сибирский, ленский), шип, севрюга, стерлядь, веслонос — условно осетровый вид, — подчеркнула глава минсельхоза.

В ходе реализации инвестиционного проекта будет создано 9 постоянных рабочих мест.

На сегодня инвестором оформлен земельный участок, переданный в рамках заключенного соглашения о реализации инвестпроекта. Уже начаты работы по подготовке документации и площадки под строительство зданий для эко-фермы.

Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

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