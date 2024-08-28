Установлено, что местный житель в конце 2023 года сбывал наркотическое средство метадон, получая за это денежные средства. Сумма незаконного вонаграждения составила 4,5 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.
С учетом позиции прокуратуры города виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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