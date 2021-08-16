В Керчи начался прием заявок на выплаты от горожан, чьё имущество повреждено подтоплением

Власти Керчи объявили о начале приема заявок от жителей города, чье имущество было повреждено при подтоплении.

Уважаемые керчане, чье имущество пострадало в результате подтопления! Начат приём заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости. Заявки принимаются ЕДДС по тел.: 8(978)-909-11-35, 6-02-19, 6-00-50, — говорится в сообщении администрации Керчи.

Штормовое предупреждение действует в Крыму с 9 августа. Одиннадцатого августа подтопления происходили в центральной части полуострова, 12-13 августа сильные дожди обрушились на восточные районы. В ночь на понедельник очередной ливень вызвал новые подтопления в Керчи.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что выплаты компенсаций произведут на этой неделе.