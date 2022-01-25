В Керчи оперативники ФСБ «накрыли» подпольное онлайн казино

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей игорный зал в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по РК и г. Севастополю.

Установлено, что четверо жителей Керчи в целях извлечения личной прибыли организовали работу игорного зала с установлением игрового программного обеспечения. В ходе проведения оперативных мероприятий факт противоправной деятельности указанных лиц задокументирован сотрудниками УФСБ. Из игорного зала, располагавшегося в г. Керчи, изъяты и направлены для проведения экспертизы в ЭКЦ МВД по Республике Крым девять комплектов компьютерной техники, — говорится в сообщении.

По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

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