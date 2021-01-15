В Керчи продолжается реконструкция путепровода по шоссе Героев Сталинграда

В Керчи специалисты ООО «РСК-Юг» реализуют первый этап реконструкции путепровода по шоссе Героев Сталинграда. Он включает демонтаж путепровода и вынос инженерных сетей. Как отметили в керченской администрации, основная текущая задача — демонтаж балок в пролетах путепровода.

Работа осложнена тем, что по территории проходит эксплуатируемый газопровод среднего давления. В связи с этим рабочие вынуждены были переместиться к другой части сооружения, и сейчас работы проводят на следующих участках. Так, один пролет демонтирован полностью, еще два — частично. Из-за приближенности к проводам высоковольтной ЛЭП, на них оставлены по 2 балки. Они в этих пролетах будут демонтированы после переноса ВЛ-110 кВ, — рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По его информации, параллельно ведется подготовка следующего участка — пролета над ул. Буденного.

В целях обеспечения безопасности на время проведения работ на этой улице планируется перекрытие движение транспорта. Сейчас рабочие готовят дорожные знаки в соответствии с правилами организации дорожного движения. Также, для сохранения верхнего слоя покрытия, специалисты планируют участок дороги выстилать деревянными поддонами или отсыпать песком. Это позволит не допустить повреждения дорожного полотна, — проинформировали в администрации Керчи.

В эти дни дорожники выполняют текущую работу, производят дробление демонтированных балок для последующей утилизации. Отмечается, что строительство новой транспортной развязки обеспечит повышение безопасности и бесперебойности дорожного движения автотранспорта, а также снижение дорожно-транспортных происшествий при прогнозируемом перспективном увеличении интенсивности движения в один из основных районов Керчи.

Фото: администрация Керчи.