В Керчи продолжается ремонт дорог  

Подрядчик – АО «ВАД» продолжает ремонт дорог в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

В эти дни дорожники работают одновременно в разных районах города. На шоссе Героев Эльтигена, дороге, ведущей в поселок Героевское, рабочие укладывают выравнивающий слой асфальтного покрытия. Готовятся к нанесению разметки и на ул. Фурманова. Сегодня там, на участке от ул. Горького до ул. Кирова, заканчивается укладка верхнего слоя асфальта, — рассказал Сергей Бороздин.

Также глава администрации Керчи проинформировал, что на ул. Пушкаренко ведутся работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, а на ул. Шлагбаумской уже уложен нижний слой покрытия.

В настоящее время там устанавливают бордюры, затем перейдут к укладке верхнего слоя асфальтобетона, — сообщил чиновник.

Ремонт дорожного полотна завершен на ул. Скифской, где уже нанесена разметка.

Работы подрядной организацией ведутся оперативно и качественно, что существенно повышает качество керченских дорог и безопасность участников движения, — отметил глава администрации Керчи.

Фото: пресс-служба администрации Керчи.