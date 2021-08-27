В Керчи проходит субботник

Трудовые коллективы Керчи приняли участие в общегородском Дне чистоты. Керчане подметают тротуары и площадки у входов, перекапывают клумбы, моют окна, двери и поручни, красят бордюры.

Крупные предприятия задействовали в работе и технику. На влажную уборку дорог выехали поливомоечные машины. Спецтехника привлечена к уборке крупногабаритного мусора, веток.

Горожане работали на территориях, попавших в зону подтопления. Во внимании улицы Борзенко, Горбульского, Госпитальная, Курсантов, Шлагбаумская, Еременко, Жени Дудник, Чернышевского и другие, — отметили в администрации Керчи.

Параллельно на объектах работали коммунальные службы: с помощью техники вывозили мусор, продолжали очистку реки Мелек-Чесме.

Там же ремонтировали разрушенный ранее бетонный парапет набережной, который был разрушен во время наводнения для дополнительного сброса воды с улиц.