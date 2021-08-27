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В Керчи проходит субботник

В Керчи проходит субботник

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:45 27.08.2021

Трудовые коллективы Керчи приняли участие в общегородском Дне чистоты. Керчане подметают тротуары и площадки у входов, перекапывают клумбы, моют окна, двери и поручни, красят бордюры.

В Керчи проходит субботник

Крупные предприятия задействовали в работе и технику. На влажную уборку дорог выехали поливомоечные машины. Спецтехника привлечена к уборке крупногабаритного мусора, веток.

В Керчи проходит субботник

Горожане работали на территориях, попавших в зону подтопления. Во внимании улицы Борзенко, Горбульского, Госпитальная, Курсантов, Шлагбаумская, Еременко, Жени Дудник, Чернышевского и другие, — отметили в администрации Керчи.

В Керчи проходит субботник

Параллельно на объектах работали коммунальные службы: с помощью техники вывозили мусор, продолжали очистку реки Мелек-Чесме.

В Керчи проходит субботник

Там же ремонтировали разрушенный ранее бетонный парапет набережной, который был разрушен во время наводнения для дополнительного сброса воды с улиц.

В Керчи проходит субботник

В Керчи проходит субботник

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