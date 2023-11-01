В Керчи простились с героем-добровольцем. Ему навсегда останется 48…

Накануне в Керчи проводили в последний путь героя СВО, воина-добровольца Алексея Ларина.

Алексей Леонидович родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе №20 (ныне школа-гимназия №1), в старших классах являлся действительным членом Малой академии наук Крыма по секции «Химия», был лауреатом премии Ленинского комсомола. В 1991 году поступил в Московский химико-технологический университет им. Менделеева, однако в 1992 году, в связи с политическими событиями, прервал обучение, вернулся в родную Керчь, и вскоре был призван в армию. После окончания службы работал на Керченском судоремонтном заводе, позже стал специалистом по производству мебели. В зону специальной военной операции Алексей Ларин отправился добровольцем. Жизнь защитника Отечества оборвалась 13 октября. Он погиб на 49-м году жизни, — рассказали в городской администрации.

Алексей Ларин был любящим, добрым и заботливым мужем, сыном, прекрасным отцом, достойно воспитывающим своих детей, верным товарищем. Таким он и останется в памяти и сердцах родных и друзей.

Будем помнить о герое-добровольце, его мужестве, отваге и подвиге во имя близких, родного города и своей страны.