В Севастополе простились с двумя героями. И это не эпитет – бойцы представлены к званию Героя России

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух бойцов, погибших 30 октября под поселком Крынки в Херсонской области. Никита Мечтанов имел позывной «Мечта», а Вячеслав Пастухов – «Свят». Оба были операторами FPV-дронов. В свой последний бой они пошли вместе.

Никита Григорьевич Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области. Учился и закончил школу в Тольятти. В 2010-2011 отслужил срочную военную службу, после работал в пожарно-спасательной части Тольятти. Участвовал в тушении многих пожаров, спасал людей. Награжден ведомственной медалью МЧС за заслуги в укреплении гражданской обороны. Его отец Григорий Геннадьевич погиб в 2015 году на Донбассе, был награжден орденом Мужества. А в 2017 году Никита решил заключить контракт с ВС РФ и был направлен для прохождения службы в Севастополь. Его жена — одна из самых активных волонтеров с начала СВО. Никита Григорьевич был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе. С июля по октябрь «Мечта» уничтожил 19 быстроходных лодок, 4 пикапа, 6 грузовых машин, 5 купольных камер, 7 минометных расчетов и до 100 человек живой силы. За ним буквально охотились укронацисты…

Вячеслав Александрович Пастухов родился и вырос в Севастополе. Закончил школу № 4. Учился в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В 2019 году заключил контракт с ВС РФ, служил в Севастополе. Был патриотом своей страны и Города-Героя. В своем последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага, — рассказал о героях губернатор Михаил Развожаев.

За проявленные в боях мужество и героизм они представлены к присвоению звания Героя России.

Вот как писал про «Мечту» военкор Александр Коц:

У Никиты была мечта — дорасти до звания Героя России. Не корыстное желание и не блажь, он хотел его заслужить по-настоящему.

Заслужил по праву! Будем помнить наших героев!