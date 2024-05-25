В Керчи проверяют ход выполнения задач, которые поставил Глава Крыма Сергей Аксёнов

В рамках рабочей поездки нахожусь в Керчи, проверяем с коллегами ход выполнения администрацией города поручений Главы Крыма. Объекты незавершенного строительства в жилой зоне стали местом массовой свалки и антисанитарии. Рабочие уже приступили к демонтажу недостроев. Рядом с контейнерными площадками есть места для сбора крупногабаритного мусора, у которых также должны быть бетонные основания. Сегодня будут забетонированы три такие площадки. С завтрашнего дня работа будет интенсифицирована, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, по расчету потребностей необходимо 114 единиц бетонных площадок. Эту работу планируется завершить в течении трёх месяцев.

На улице Ворошилова администрация Керчи начала процедуру по занижению газонов – работают три бригады, по сносу деревьев – пять бригад, по покосу травы – 73 человека. Это те позиции, на которые особо просил обратить внимание Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов. На улице Будённого, 19 ведется ремонт подъездов, о котором просили жители, а также засыпка территорий щебнем по улицам Будённого №33 и №26. Коммунальные службы приступили к ликвидации сухостоев и кронированию деревьев в городе, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым