В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

В Керчи, на дороге, ведущей к медицинскому колледжу им. Г. К. Петровой, началась укладка асфальтового покрытия.

После подготовительных работ и очистки территории от последствий наводнения компания «РСК-Юг» выполняет ремонт более 600 метров дорожного покрытия. Вдоль проезжей части установлены бордюры. Также дорожники восстановят тротуар.

Строители последовательно реализуют запланированный на текущий год ремонт улично-дорожной сети города. В настоящее время ремонт дорог ведется сразу на нескольких объектах. Заказчиком работ является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым, — прокомментировал ход работ глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Фото: администрация Керчи.