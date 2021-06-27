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В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:18 27.06.2021

В Керчи, на дороге, ведущей к медицинскому колледжу им. Г. К. Петровой, началась укладка асфальтового покрытия.

В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

После подготовительных  работ и очистки территории от последствий наводнения компания «РСК-Юг» выполняет ремонт более 600 метров дорожного покрытия. Вдоль проезжей части установлены бордюры. Также дорожники восстановят тротуар.

В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

Строители последовательно реализуют запланированный на текущий год ремонт улично-дорожной сети города. В настоящее время ремонт дорог ведется сразу на нескольких объектах. Заказчиком работ является ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым, — прокомментировал ход работ глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

Фото: администрация Керчи.

В Керчи ремонтируют дорогу к медицинскому колледжу

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