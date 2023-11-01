В Керчи суд избрал меру пресечения водителю, который совершил массовое ДТП

В Керченский городской суд поступила санкция на арест 29-летнего водителя BMW, устроившего массовое ДТП с погибшим на шоссе Героев Сталинграда в Керчи — здесь подробности.

Напомним, что ДТП произошло 30 октября 2023 года в 5 часов 45 минут. Автомобиль «БМВ», двигаясь по улице шоссе Героев Сталинграда, совершил столкновение с 4 автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ Шанс был смертельно травмирован, пассажир Ford, водитель и пассажир автомобиля Geely и 15-летний пассажир автомобиля Nissan были доставлены в медицинское учреждение». Постановлением суда водителю BMW избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — сообщили в пресс-службе суда.