В Керчи такого сильного ветра не помнят лет десять. Как город устраняет последствия удара стихии

В Керчи аварийные службы устраняют последствия урагана.

Как сообщает портал KERCH.COM.RU, из сквера на Адмиралтейском проезде демонтировали инсталляцию «Монета», на улицах пилят упавшие деревья. Работа развернулась в районе улиц Мира, Победы, Нестерова: здесь упали большие тяжелые тополя. Команда «Зеленхоза» работает бензопилами; тут же трудятся сетевики, восстанавливая порванные провода. Помогает тяжелая техника.

По улице Л. Толстого проезжая часть освобождена от упавшего тополя. Также проезд открыт по улице Комарова. Ветром сбило дорожные знаки. На строительстве моста через улицу Буденного оторвало и смяло забор, — отмечает издание.

Как рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков, за время шквального ветра только в ЕДДС поступило более 250 обращений от керчан, это кроме звонков на «горячие линии» ресурсоснабжающих предприятий. Городские службы и сетевики круглосуточно работают, устраняя аварийные повреждения по заявкам, оставленным жителями, согласно их сложности.

По информации крымской метеорологической службы, ветра такой силы не было последние 10 лет, больше всех под его «удар» попали Черноморский район и Керчь. Уважаемые керчане! Спасибо вам всем за терпение и понимание! Обращения поступали от жителей и в социальных сетях, большинство комментариев касались не поврежденных кровель и упавших деревьев — значит все службы с поставленными задачами справляются. Людей взволновало то, что ураганный ветер не выдержали монета и несколько фонарных столбов в зоне отдыха на Адмиралтейском. Спешу успокоить, элементы полюбившейся зоны отдыха обязательно будут восстановлены. И общественная территория, получившая в народе название «Монеточка», будет еще краше, — отметил Брусаков.

В городе создан аварийный штаб. С утра Керченский РЭС устраняет аварийные повреждения на электросетях. Некоторые микрорайоны обесточены. Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства устраняет аварии на своих трубопроводах. Котельные и теплопункты работают в штатном режиме.

На данный момент у нас около 20 поваленных деревьев. Работают 5 бригад, которые занимаются их распиловкой. Первоочередные задачи — освободить проезжие части от поваленных деревьев и восстановить подачу электроэнергии в дома. Особых подтоплений по городу нет. Ливневки справились с дождевой водой, за исключением ливневой канализации по ул. Г.Петрова. Сейчас ведется ее расчистка. В ближайшее время движение по этому участку будет налажено, — рассказал глава администрации Керчи.

Штормовое предупреждение продолжается. Штаб по ликвидации его последствий работает круглосуточно.

Фото: KERCH.COM.RU и ВК Новости Керчь Крым Россия