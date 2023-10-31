В Керчи возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемого виновника массового ДТП

30 октября, в 5:45 в Керчи по улице шоссе Героев Сталинграда произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Об этой массовой аварии, в которой погиб человек,- ЗДЕСЬ.

В результате ДТП водитель автомобиля «Daewoo», 1962 года рождения, был смертельно травмирован, пассажир автомобиля «Ford», 1961 года рождения, водитель и пассажир автомобиля «Geely», 1981 и 1982 года рождения, а также 15-летний пассажир автомобиля «Nissan» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, — напомнили в МВД по РК.

С места ДТП предполагаемый виновник скрылся. В считанные часы оперативники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время следственным отделом УМВД России по г. Керчи в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), — уточнили в полиции.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (по подозрению в совершении преступления).