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Виновник утреннего смертельного в Керчи задержан

Виновник утреннего смертельного ДТП в Керчи задержан

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:38 30.10.2023

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Керчи по «горячим следам» задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этой массовой аварии, в которой погиб человек, — ЗДЕСЬ.

При реализации оперативной информации, сотрудники уголовного розыска, установили местонахождение 29-летнего местного жителя. В настоящий момент в отношении задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в МВД по РК.

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