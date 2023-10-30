Виновник утреннего смертельного ДТП в Керчи задержан

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Керчи по «горячим следам» задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этой массовой аварии, в которой погиб человек, — ЗДЕСЬ.

При реализации оперативной информации, сотрудники уголовного розыска, установили местонахождение 29-летнего местного жителя. В настоящий момент в отношении задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в МВД по РК.