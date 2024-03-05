Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Керчи за сбыт амфетамина местный житель отправится в колонию на 11 лет
актуально в республике
В Керчи за сбыт амфетамина местный житель отправится в колонию на 11 лет
Фото: МВД

В Керчи за сбыт амфетамина местный житель отправится в колонию на 11 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:52 05.03.2024

В Керчи городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере).

В суде установлено, что местный житель приобрел у своего знакомого 9 г психотропного вещества «амфетамин», которое расфасовал на мелкие дозы. Часть запрещенного вещества он сбыл своему знакомому за 6 тысяч рублей, а оставшиеся свертки хранил по месту своего проживания с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции, — рассказали правоохранители.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.