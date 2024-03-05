В Керчи за сбыт амфетамина местный житель отправится в колонию на 11 лет

В Керчи городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере).

В суде установлено, что местный житель приобрел у своего знакомого 9 г психотропного вещества «амфетамин», которое расфасовал на мелкие дозы. Часть запрещенного вещества он сбыл своему знакомому за 6 тысяч рублей, а оставшиеся свертки хранил по месту своего проживания с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции, — рассказали правоохранители.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.