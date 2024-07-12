В Керчи за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован автомобиль

Судом установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в феврале текущего года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем. Двигаясь по улице Полевой в городе Керчи, мужчина был остановлен должностными лицами ДПС ГИБДД, — рассказали в надзорном ведомстве.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.
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