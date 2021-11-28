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В Керчи задержан экс-начальник управления единого заказчика местной администрации
Фото: администрация Керчи, С.Органов справа

В Керчи задержан экс-начальник управления единого заказчика местной администрации

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 19:00 28.11.2021

Ряд СМИ и Телеграм-каналов сообщает о задержании ФСБ бывшего (уволенного буквально накануне) начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова.

Сергей Органов задержан сотрудниками ФСБ, проведены оперативные мероприятия, обыски. Изъяты материальные ценности. В ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения, — цитирует собственный источник в силовых структурах ИА «Крыминформ».

Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). Речь идет о нескольких эпизодах. У правоохранительных органов есть данные, что чиновник систематически получал взятки наличными деньгами, в виде дорогих телефонов, а также транспортным средством.

Управление единого заказчика администрации Керчи, в том числе курирует реализацию в городе проектов Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Руководитель управления мог получать взятки за общее покровительство при приемке у подрядчиков строительных работ и их оплате. Полученное в результате преступлений имущество оформлялось на родственников и близких, — уточняет агентство.

В понедельник задержанному экс-чиновнику изберут меру пресечения.

Издание KERCH.COM.RU напоминает, что совсем недавно Органов оказался в эпицентре еще одно скандала, он не смог подтвердить подлинность своего диплома о высшем образовании.

В Керчи задержан экс-начальник управления единого заказчика местной администрации

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