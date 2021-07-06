В КФУ разработали не имеющий побочных эффектов способ лечения заболеваний суставов

Учёные клинического медицинского многопрофильного центра им. Святителя Луки КФУ разработали и внедрили в практику способ лечения заболеваний суставов с использованием аутологичной плазмы (PRP). При сравнении с другими методиками применение инъекций плазмы, богатой тромбоцитами, показало наиболее высокие результаты. Исследование эффективности 3 методов лечения остеоартроза проводилось на 128 пациентах, разделённых на три группы: участникам первой вводили внутрь сустава PRP, участникам второй – гиалуроновую кислоту, в третьей же применялась стандартная комбинация препаратов. Результаты показали, что плазма, обогащённая тромбоцитами, значительно быстрее приводит к восстановлению тканей и снижению уровня боли, чем другие препараты.

После того как пораженный участок сосуда оказывается перекрыт, вводимые нами тромбоциты начинают выделять множество биологически активных веществ, способствующих восстановлению поврежденного участка. Аутологичная плазма блокирует воспалительный процесс в суставах, препятствуя тем самым развитию окислительного стресса. Преимущество метода инъекций PRP также в том, что он не обладает побочными эффектами и имеет очень узкий спектр противопоказаний, – цитирует пресс-служба заведующего хирургическим отделением КММЦ им. Св. Луки Вячеслава Михайличенко.

По сравнению с методом PRP стандартная программа лечения менее результативна, а гиалуроновая кислота имеет множество побочных действий. Учёные сравнивали действия выбранных способов по интенсивности боли, используя индекс Лекана и индекс остеоартрита университетов Западного Онтарио и Макмастера (WOMAC). Контроль проводился при первичном обращении пациента, а также через 1, 3 и 6 месяцев после завершения курса лечения.

Полученные результаты позволят использовать новую методику в нашей клинике для лечения больных с костно-дегенеративными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Однако применение аутологичной плазмы возможно и при хронической артериальной недостаточности нижних конечностей, что тоже следует из результатов эксперимента. В комплексе это позволит нам улучшить динамику выздоровления для названных групп, минимизировать финансовые затраты и сократить сроки нетрудоспособности пациентов, – говорит Вячеслав Михайличенко.

Учёный отмечает, что наиболее значимые результаты были зафиксированы у больных с 1-3 стадиями артроза, что позволило избежать в дальнейшем имплантации искусственных суставов. Результаты исследования представлены в статье «Platelet-rich plasma administering in osteoarthrosis treatment», опубликованной в научном журнале «Russian Open Medical Journal», индексируемом реферативной базой Scopus.