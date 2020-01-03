В Киеве хотят решать «крымский вопрос» в «креативном формате»

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что решить «крымский вопрос» Киеву поможет «креативный формат».

По словам чиновника, проблема «возвращения» Крыма Украине должна обсуждаться на международном уровне. Он отметил, что сегодня существуют два возможных формата. Первый — на уровне таких организаций, как ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы. Второй — «двусторонний», на уровне глав государств, министров иностранных дел и так далее. Этого мало, уверен Кулеба.

Мы считаем, что нужен какой-то креативный формат, где разговор по Крыму происходил бы подобно «нормандскому формату». Мы понимаем, что Россия сразу закричит: «Этого никогда не будет». Мы спокойно к этому относимся, но считаем, что для начала нужно определиться, какой именно формат мы хотим, и даже без России начать в нем говорить, — заявил Кулеба.

Вице-премьер добавил, что главная цель Украины — подготовиться к тому моменту, когда можно будет «забрать Крым назад».

У нас на всех уровнях должно быть четкое понимание, что мы делаем и в какой последовательности, когда мы увидим, что настал тот момент, когда возвращаем Крым обратно. Над этим мы должны ежедневно работать, — сказал он.

Ну да, ну да. Это мы уже проходили: решать «крымский вопрос» без России и самих крымчан. Именно этим с 1991 по 2014 занимался официальный Киев. Так что ничего «креативного», классику читайте.

По материалам ФАН.