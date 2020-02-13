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В Киеве планируют провести перепись населения в Крыму и Донбассе с помощью спутника
Фото: RT

В Киеве планируют провести перепись населения в Крыму и Донбассе с помощью спутника

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 13.02.2020

Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Да, это правда. Мы встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать, возможно, с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане…  Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения, — цитирует украинского министра ТАСС.

По его словам, к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов (как мы понимаем, будут задействованы американские спутники-шпионы).

Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся по нему, но пока не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или через какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях, — поведал Дубилет.

Ранее министр заявил, что вместе с украинцами, проживающими на неподконтрольных Киеву территориях, общая численность населения страны достигнет 44 млн. человек, а без учета этих территорий — 37 млн. человек.

В Киеве планируют провести перепись населения в Крыму и Донбассе с помощью спутника

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