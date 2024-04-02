В Кировском районе Крыма наказали пьяного водителя мопеда. Хоть и обошлось без ДТП, но… колония

В Кировском районе Крыма за пьяное вождение водитель мопеда отправится в колонию.

Судом установлено, что 27-летний мужчина, имея судимость за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре прошлого года после употребления алкоголя вновь стал управлять мопедом, изготовленным кустарным способом из заводских запчастей. Двигаясь по одной из улиц в селе Приветном Кировского района, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд, с учетом имеющейся судимости и позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

Мопед, изготовленный кустарным способом, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.