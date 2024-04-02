Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Кировском районе Крыма наказали пьяного водителя мопеда. Хоть и обошлось без ДТП, но… колония
актуально в республике
В Кировском районе наказали пьяного водителя мопеда. Хоть и обошлось без , но… колония
Фото: прокуратура РК

В Кировском районе Крыма наказали пьяного водителя мопеда. Хоть и обошлось без ДТП, но… колония

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:19 02.04.2024

В Кировском районе Крыма за пьяное вождение водитель мопеда отправится в колонию.

Судом установлено, что 27-летний мужчина, имея судимость за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре прошлого года после употребления алкоголя вновь стал управлять мопедом, изготовленным кустарным способом из заводских запчастей. Двигаясь по одной из улиц в селе Приветном Кировского района, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд, с учетом имеющейся судимости и позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

Узнайте больше:  Украли мопед, уехали в колонию. Преступление и наказание в Армянске

Мопед, изготовленный кустарным способом, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.