В Кировском районе Крыма вынесли строгий приговор налетчику

В Кировском районе Крыма житель региона приговорен к лишению свободы на 7 лет за разбой. Установлено, что в июне текущего года подсудимый со своим знакомым, который от органов досудебного расследования скрылся и объявлен в федеральный розыск, предложили потерпевшему обменять валюту, для чего на автомобиле отправились в одно из сел района.

Управлял автомобилем осужденный, на заднем сиденье вместе с потерпевшим сидел второй сообщник, который в пути следования нанес мужчине несколько ударов кулаками и, продемонстрировав оружие высказал угрозу причинения насилия опасного для жизни, произведя выстрел вблизи потерпевшего. Потерпевший вышел из авто, оставив принадлежащий ему рюкзак с наличными денежными средствами на сумму более 4,2 млн рублей, — рассказали подробности в прокуратуре Крыма.

Осужденный был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворен иск потерпевшего о взыскании причиненного преступлением вреда.

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