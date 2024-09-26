В Книжной лавке Симферополя презентована выставка художника Александра Джерелея

Александра Джерелей интересен не только своей эксклюзивной техникой рисования — с помощью шприца, но еще и тем, что автор не имеет профессионального художественного образования, а его профессия кажется далекой от творчества — Александр Джерелей врач по профессии.

Основная тема его творчества — природа, которую мастер запечатляет на холсте альтернативными техниками: воск, нанесение на бумагу линий острым предметом, размытие и акцентное штрихование.

Рисунки художника — это взгляд через призму с миллионами граней, и каждый зритель находит что-то свое в этих картинах.

Не зря называется выставка «Мир в абстрактном рисунке».

Приходите и вы полюбоваться творческим взглядом на природу крымского художника Александра Джерелея. Вход свободный.

Выставка продлится до 5 октября 2024 года.

Книжная лавка писателей Симферополь: Крым, Симферополь, Киевская ул., 139 а.

автор: Анфиса Третьякова (фото — автора)

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