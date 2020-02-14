В Коктебеле для реконструкции набережной власти изъяли 40 земельных участков

Правительство Крыма для проведения реконструкции набережной в Коктебеле приняло распоряжение «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных нужд».

Распоряжение .

Напомним, набережная Коктебеля с августа 2018 года находится в республиканской собственности. Ее реконструкция предусмотрена федеральной целевой программой развития Крыма до 2022 года.

У владельцев изымаются 40 участков на улице Морская, в районе базы отдыха «Юнга», в районе автокемпинга, в районе базы отдыха «Химик», на улицах Приморская, Пляжная, Десантников, в районе БТП «Коктебель», дома творчества писателей «Коктебель», спасательной станции и набережной. Список наделов (с кадастровыми номерами) – в приложении к распоряжению.