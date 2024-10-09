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В Коктебеле презентуют выставку, посвященную знакомству Чехова и Волошина
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Коктебеле презентуют выставку, посвященную знакомству Чехова и Волошина

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:37 09.10.2024

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 17 октября в 12:00 в аутентичном интерьере Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле откроется новая межмузейная выставка «Чехов и Волошин». Выставочный проект приурочен к 125-летию со дня знакомства великого драматурга Антона Чехова и поэта, критика и художника Максимилиана Волошина. Встреча двух творцов произошло в Ялте на даче «Омюр» в конце февраля 1899 года.

В экспозиции представлены материалы, свидетельствующие о глубоком интересе Волошина к творчеству Чехова. На выставке можно будет увидеть подлинные фотографии, уникальные документы, предметы из фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Дом-музей А.П. Чехова в Ялте.

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Посетить экспозицию «Чехов и Волошин» можно будет до 15 ноября, согласно графику работы Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле.

фото: пресс-служба администрации Ялты

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