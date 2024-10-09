В Коктебеле презентуют выставку, посвященную знакомству Чехова и Волошина

В экспозиции представлены материалы, свидетельствующие о глубоком интересе Волошина к творчеству Чехова. На выставке можно будет увидеть подлинные фотографии, уникальные документы, предметы из фондовой коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Дом-музей А.П. Чехова в Ялте.

Посетить экспозицию «Чехов и Волошин» можно будет до 15 ноября, согласно графику работы Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле.

фото: пресс-служба администрации Ялты