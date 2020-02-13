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В Коктебеле владельцы мини-гостиниц нарушают закон

В Коктебеле владельцы мини-гостиниц нарушают закон

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 13.02.2020

В Коктебеле прошел рейд по состоянию местной ливневой канализации. Как сообщает пресс-служба администрации Феодосии (Коктебель территориально входит в этот городской округ), выявлены факты незаконных врезок в систему водоснабжения и слива бытовых отходов в систему ливневой канализации. Власти грешат на хозяев прибрежных мини-гостиниц.

Неизвестными лицами были оборудованы три незаконные врезки в систему ливневой канализации. Незамедлительно были приняты меры по тампонированию врезок с целью недопущения дальнейшего слива хозяйственно-бытовых отходов, — говорится в сообщении.

В Коктебеле владельцы мини-гостиниц нарушают закон

Кроме того, были выявлены две несанкционированные врезки в систему водоснабжения. Собственника одной из них удалось установить. В отношении данного лица был составлен административный протокол. За данное нарушение предпринимателя грозит крупный штраф.

В Коктебеле владельцы мини-гостиниц нарушают закон

Фото: пресс-служба администрации Феодосии.

В Коктебеле владельцы мини-гостиниц нарушают закон

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