В Кореизе открыли Аллею Героев

В Кореизе Аллею Героев открыли на закрытой территории возле Юсуповского дворца.

Общая длина нового патриотического объекта 1418 метров – ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. На аллее, — рассказал руководитель Кореизского территориального органа Рамиль Мурсакаев, — размещено 122 портрета Героев Великой Отечественной войны, над которыми простирается георгиевская лента. Рядом с аллеей расположены флаги всех бывших республик СССР, что символизирует единство советского народа в борьбе с нацистами.

Увидеть аллею могут только посетители Юсуповского дворца в составе экскурсионных групп. В самом дворце в июле откроется уникальная выставка, посвящённая Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав 1945 года, где представлены рассекреченные архивные документы. Также будут открыты для осмотра кабинет Иосифа Сталина, который во время Ялтинской конференции жил в Юсуповском дворце и белая парадная столовая, в которой решалась судьба послевоенного мира.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта