В «ковидных» госпиталях Крыма продолжают сокращать койки для пациентов

Вторую неделю подряд минздрав Крыма сокращает число коек в «ковидных» госпиталях.

Приказом минздрава республики сокращен коечный фонд на 280 коек. В частности, 130 коек в санатории «Прибой», 100 коек в Ленинской центральной районной больнице и 50 коек в Красногвардейской районной больнице. Вместе с тем планируется сокращение коечного фонда в стационарных условиях в количестве 169 в Бахчисарайской ЦРБ и перевод деятельности этой больницы в штатный режим, – сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

По его информации, за прошлую неделю было госпитализировано 374 человека с подтвержденным коронавирусом.

Мы отмечаем снижение количества госпитализаций с этой патологией на 99 человек или на 21%. Также мы отмечаем снижение требующих госпитализации пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» – за неделю госпитализировано 125 человек – на 64 меньше, чем на прошлой неделе, – сказал Остапенко.

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 841 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1 975 человек. Всего в стационарных условиях в Крыму развернуто 3 084 койки, из которых 2 260 для лечения пациентов с коронавирусом, остальные – для пациентов с пневмониями.