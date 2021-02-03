Минздрав Крыма сокращает число «ковидных» коек

По информации министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, сокращается количество коек, развернутых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарных условиях развернуто 3 364 койки, в том числе 2 449 для лечения COVID и 915 для лечения внебольничных пневмоний. Приказом министерства здравоохранения Республики Крым на сегодняшний день сокращен коечный фонд для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарных условиях в количестве 626 коек, – рассказал Остапенко.

Так, в республиканской психиатрической больнице №1 сокращено 150 коек, в Джанкойской центральной районной больнице – 26, в симферопольском роддоме №2 – 20, в симферопольской горбольнице №7 – 30, в Евпаторийской горбольнице – 50, в Первомайской ЦРБ – 10. Кроме того, полностью освобождаются «ковидные» койки, которые размещались в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн – 220 и в санатории для детей и детей с родителями «Здравница» – 120.

И семейная здравница, и госпиталь скоро возобновят работу в обычном режиме.

С министерством здравоохранения мы проработали поэтапное сокращение коечного фонда. Но все происходит очень аккуратно, поскольку ситуация очень нестабильна. Мы не говорим о значительно снижении коечного фонда, а только о тех объемах, которые позволят оказывать плановую медицинскую помощь помимо COVID-19, — пояснила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, в Евпатории откроют новую лабораторию, которая будет проводить до 200 ПЦР-тестов на коронавирус в сутки. Помимо этого, Крым получил дополнительные 15,3 тысяч доз вакцины «Спутник V».