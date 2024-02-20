В Красногвардейском районе Крыма наказали виновника ДТП, в котором пострадал человек

В Красногвардейском районе Крыма водитель, устроивший ДТП, осужден к ограничению свободы.

Судом установлено, что в марте прошлого года осужденный на автомобиле Ваз 21150 двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» со стороны города Джанкоя в город Симферополь. Игнорируя запрет обгона, осужденный выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где двигался автомобиль марки «Шевролет».

Водитель автомобиля «Шевролет» применил экстренное торможение в результате чего произошел занос транспортного средства на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем марки КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля «Шевролет» причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали подробности в прокуратуре.