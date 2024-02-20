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В Красногвардейском районе наказали виновника , в котором пострадал человек
Фото: ГИБДД

В Красногвардейском районе Крыма наказали виновника ДТП, в котором пострадал человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:55 20.02.2024

Куда может привести необдуманный маневр на дороге.

В Красногвардейском районе Крыма водитель, устроивший ДТП, осужден к ограничению свободы.

Судом установлено, что в марте прошлого года осужденный на автомобиле Ваз 21150 двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» со стороны города Джанкоя в город Симферополь. Игнорируя запрет обгона, осужденный выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где двигался автомобиль марки «Шевролет».

Водитель автомобиля «Шевролет» применил экстренное торможение в результате чего произошел занос транспортного средства на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем марки КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля «Шевролет» причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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