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В Красноперекопске местный житель осужден за покушение на убийство бывшей супруги
Иллюстрация: osnmedia.ru

В Красноперекопске местный житель осужден за покушение на убийство бывшей супруги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:47 02.07.2021

В Красноперекопске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 6 июля 2020 года находился по месту жительства бывшей супруги, где между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил её рукой за шею и потащил в помещение прихожей, где попытался задушить. Довести свои действия до конца он не смог, в дом прибыли родственники женщины, которые помешали злоумышленнику. Подсудимый вину в совершении преступления не признал, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В Красноперекопске местный житель осужден за покушение на убийство бывшей супруги

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