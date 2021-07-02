В Красноперекопске местный житель осужден за покушение на убийство бывшей супруги

В Красноперекопске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый 6 июля 2020 года находился по месту жительства бывшей супруги, где между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил её рукой за шею и потащил в помещение прихожей, где попытался задушить. Довести свои действия до конца он не смог, в дом прибыли родственники женщины, которые помешали злоумышленнику. Подсудимый вину в совершении преступления не признал, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.