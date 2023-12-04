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В Красноперекопске вынесен приговор водителю автомобиля, по вине которого погиб пассажир
Фото: ВК

В Красноперекопске вынесен приговор водителю автомобиля, по вине которого погиб пассажир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:18 04.12.2023

В Красноперекопске прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения преступления).

Судом установлено, что в мае текущего года местный житель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ 2107, двигаясь с превышением допустимой скорости по автодороге «Черноморское — Воинка», потерял контроль над управлением транспортным средством, применив экстренное торможение, что повлекло занос транспортного средства с последующим выездом за пределы проезжей части автодороги и его опрокидыванием. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался через несколько дней в районной больнице, — сообщили в прокуратуре.

Важная деталь — после случившегося ДТП водитель покинул место совершения преступления.

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Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

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